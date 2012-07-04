Итальянский архитектор прочитает лекцию в Москве

Итальянский архитектор Чино Дзукки 11 июля выступит с лекцией в архитектурной школе МАРШ, которая находится в парке «Музеон».

Чино Дзукки является профессором курса архитектурной и градостроительной композиции Миланского политехникума, руководителем архитектурного бюро Zucchi Architetti.

Среди наиболее известных его проектов: жилой комплекс на территории фабрики Junghans на острове Джудекка и загородный парк Сан Дона ди Пьяве в Венеции, национальный музей автомобилей в Турине, а также разработка градостроительных планов квартала Нуово Корнаредо в Лугано и района Кески Пасила в Хельсинки. Мастерская архитектора неоднократно разрабатывала проекты реорганизации бывших промышленных, портовых и аграрных территорий, сообщает Speech.

Дзукки - автор книг и статей в журналах Domus, Casabella, Lotus international и других. Он несколько раз выступал в качестве организатора Миланских Триеннале и работал над их оформлением.