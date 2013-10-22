Четыре помещения в ВАО сдадут в льготную аренду под детские сады

Четыре помещения на востоке Москвы по адресам: Погонный проезд, дом 1Б; улица Металлургов, дом 56; Бойцовская улица, 25А; 5-я Парковая, дом 37А, - сдадут в аренду под детские сады на 49 лет. Об этом сообщает пресс-службы префектуры ВАО.



При этом арендная ставка составит всего 1 рубль за квадратный метр. Само помещение должно соответствовать всем санитарным, техническим и иным требованиям. Кроме того, не менее 80 процентов детей, посещающих детский сад, должны быть москвичами.

"Стать арендатором просто: до 28 октября - подобрать объект, посмотреть объект и документацию, перевести задаток и подать заявку, 1 ноября - прийти и победить на аукционе, до 11 ноября - подписать договор аренды", - пояснила начальник отдела аренды комитета города по конкурентной политике Юлия Рочева.