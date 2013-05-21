Кинотеатр "Слава" и усадьбу Пашкова сдадут в льготную аренду

Столичные власти в июле проведут очередные торги по аренде объектов культурного наследия. Четыре объекта предприниматели смогут снять по цене 1 рубль за 1 квадратный метр. Для этого им предстоит отремонтировать здания, которые сейчас находятся в неудовлетворительном состоянии, сообщает пресс-служба столичного правительства.

С молотка уйдут: Усадьба С.И. Пашкова, Фряновская шерстопрядильная мануфактура Залогиных, Большая Померанцевая оранжерея – казарма 2-го Московского кадетского корпуса на Госпитальной площади и кинотеатр "Слава". Для всех четырех объектов установлено функциональное назначение: административное, образовательное, культурно-просветительское, общественное питание и гостиница.

Напомним, в январе 2012 года правительство Москвы утвердило положение о предоставлении в аренду объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии, по льготной цене в 1 рубль за квадратный метр в год. "Льготная" стоимость найма начинает действовать после проведения реставрации объекта. Договор аренды заключается на 49 лет.

Ранее по итогам проведения аукционов было заключено несколько договоров с инвесторами. В программу льготной аренды попали: городская усадьба Морозовых, жилой дом Н.П. Баулина, городская усадьба архитектора Константина Буссе в Подсосенском переулке, усадьба Колесникова-Шаргиных-Сапатиной , дом крестьянина Сысоева ("дом с кариатидами"), городская усадьба купца М.Н. Гусева", городская усадьба Чернцовой-Варгиных-Барановых и другие здания. В 2013 году власти Москвы планируют сдать еще 50 памятников архитектуры.