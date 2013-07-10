Власти провели роуд-шоу по аренде помещений под детские сады

В Таганском парке инвесторам представили объекты льготной аренды нежилого фонда для размещения дошкольных образовательных учреждений сроком на 49 лет по ставке 1 рубль за квадратный метр в год.

Объекты выставлены двумя траншами: на аукцион 15 августа – 5 объектов, на 28 августа – еще 7.

Арендатор должен иметь лицензию на ведение образовательной деятельности, помещение после ремонта должно соответствовать санитарным, противопожарным, техническим и иным требованиям, не менее 80% детей должны быть москвичами.

В перспективе планируется охватить частными садами все округа Москвы.