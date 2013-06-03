Как снять дачу в начале лета: советы тем, кто опоздал

К началу лета выбрать дачу для аренды в Подмосковье не просто. Опытные дачники начинали заниматься поисками еще зимой. Тем, кто начал готовится к загородному сезону только сейчас, все же можно успеть наверстать упущенные возможности.

В первую очередь, эксперты советуют четко определиться со своими предпочтениями: на какой бюджет можно рассчитывать и что за эти деньги надо получить. В такой ситуации стоит понять, от чего вы сможете с легкостью отказаться: от большого дома с множеством комнат, близости леса или водоема.

Во-вторых, стоит обратиться к специалистам: самостоятельный поиск дачи может занять массу времени, а риэлторы подберут вариант в короткие сроки, даже если пик сезона уже прошел.

В-третьих, можно снять удаленную дачу. Как правило, максимальный спрос приходится на дома, расположенные в пределах 10 километров от МКАД, на втором месте коттеджи в 10-19 километрах от МКАД, и далее дома, удаленные более чем на 50 километров. Таким образом, шансов снять удаленную дачу значительно больше. Плюсами таких дач является хорошая экология, близость леса или водоемов, а также невысокая стоимость.

Четвертый совет: надо быть готовым к незапланированным тратам. Чаще всего к лету на рынке остаются в основном переоцененные объекты или просто дорогие предложения. Если вы рассчитывали снять кирпичный двухэтажный дом недалеко от Москвы за 60 тысяч в месяц, то, скорее всего, стоит увеличить свой бюджет - с приближением высокого сезона арендные ставки могут увеличиться примерно на 15 процентов.

И в-пятых, в поисках хороших вариантов можно двинуться на восток. Больше всего загородных домов в аренду в апреле предлагалось на западном направлении, на втором месте – юго-западное, а меньше всего было представлено восточное. По словам управляющего директора компании "Миэль" Натальи Сивко, традиционно наиболее популярными считаются Новорижское, Минское, Можайское, Киевское направления. Однако арендаторам, пропустившим пик поисков летней дачи, стоит обратить свое внимание на дома, расположенные на Рязанском, Горьковском, Щелковском, Егорьевском шоссе. На этих направлениях трафик бывает затруднен, однако там можно снять дачу в известном стародачном месте (Малаховка, Красково, Быково), и стоить это будет несколько дешевле.