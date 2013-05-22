Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 мая 2013, 16:51

Общество

Полицейские ЮАО провели рейд по борьбе с подростковым пьянством

Сотрудники полиции ЮАО по району Чертаново Северное провели профилактический рейд под названием "Ночь-подросток". В ходе мероприятия правоохранители пытались выяснить, где подросткам продают алкоголь.

Рейд прошел 21 мая, сообщает пресс-служба главка столичной полиции. В результате проверки - кстати, полицейских интересовали не только точки продажи алкоголя несовершеннолетним, но и сами подростки пьющие алкоголь, - были задержаны три подростка, распивавших алкоголь.

Юноши находились в компании с 24-летним молодым человеком, в отношении которого составили протокол об административном правонарушении за вовлечение несовершеннолетних в распитие спиртного. В отношении самих подростков также были составлены протоколы.

Кроме того, была проведена проверка четырех магазинов на территории района, в одном из которых подростку продали сигареты и алкоголь. На продавца магазина составили административные протоколы по факту этих правонарушений.

Сайты по теме


алкоголь подростки курение

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика