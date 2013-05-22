Полицейские ЮАО провели рейд по борьбе с подростковым пьянством

Сотрудники полиции ЮАО по району Чертаново Северное провели профилактический рейд под названием "Ночь-подросток". В ходе мероприятия правоохранители пытались выяснить, где подросткам продают алкоголь.

Рейд прошел 21 мая, сообщает пресс-служба главка столичной полиции. В результате проверки - кстати, полицейских интересовали не только точки продажи алкоголя несовершеннолетним, но и сами подростки пьющие алкоголь, - были задержаны три подростка, распивавших алкоголь.

Юноши находились в компании с 24-летним молодым человеком, в отношении которого составили протокол об административном правонарушении за вовлечение несовершеннолетних в распитие спиртного. В отношении самих подростков также были составлены протоколы.

Кроме того, была проведена проверка четырех магазинов на территории района, в одном из которых подростку продали сигареты и алкоголь. На продавца магазина составили административные протоколы по факту этих правонарушений.