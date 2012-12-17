В Госдуме хотят запретить продажу энергетиков и спиртных коктейлей

Госдума может запретить продажу спиртных энергетиков и коктейлей, сообщил глава комитета Думы по охране здоровья Сергей Калашников.
Соответствующие поправки дополнят регламент о пищевой продукции, передает РИА Новости.
"Мы предлагаем упорядочить названия таких напитков, под них необходимо сделать специальный регламент, и, если они не будут отвечать требованиям безопасности пищевой продукции, такие напитки следует изъять из продажи", - заявил Калашников.
По мнению депутата, поправки, регламентирующие вопросы безопасности пищевой продукции и запрещающие продажу энергетиков и спиртных коктейлей, могут быть приняты Госдумой в весеннюю сессию.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: