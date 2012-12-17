В Госдуме хотят запретить продажу энергетиков и спиртных коктейлей

Госдума может запретить продажу спиртных энергетиков и коктейлей, сообщил глава комитета Думы по охране здоровья Сергей Калашников.

Соответствующие поправки дополнят регламент о пищевой продукции, передает РИА Новости.

"Мы предлагаем упорядочить названия таких напитков, под них необходимо сделать специальный регламент, и, если они не будут отвечать требованиям безопасности пищевой продукции, такие напитки следует изъять из продажи", - заявил Калашников.

По мнению депутата, поправки, регламентирующие вопросы безопасности пищевой продукции и запрещающие продажу энергетиков и спиртных коктейлей, могут быть приняты Госдумой в весеннюю сессию.