В Москве изъяли более четырех тысяч бутылок контрафактного алкоголя

Сотрудники полиции пресекли незаконную деятельность по продаже крупной партии алкогольной продукции, маркированной поддельными акцизными марками, информирует пресс-служба ГУ МВД по Москве.

"Полицейские под видом потенциальных покупателей приобрели несколько бутылок и отправили их на исследование, а всю партию изъяли из незаконного оборота и передали на ответственное хранение в уполномоченную организацию. Вскоре исследование подтвердило, что марки фальшивые", - говорится в сообщении.

Всего в одном из складских помещений на Дубининской улице оперативники изъяли более четырех тысяч бутылок алкогольной продукции стоимостью около миллиона рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об изготовлении и сбыте поддельных марок акцизного сбора.