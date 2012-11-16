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Происшествия

16 ноября 2012, 09:23

В Москве изъяли более четырех тысяч бутылок контрафактного алкоголя

алкоголь мошенничество криминал

Сотрудники полиции пресекли незаконную деятельность по продаже крупной партии алкогольной продукции, маркированной поддельными акцизными марками, информирует пресс-служба ГУ МВД по Москве.

"Полицейские под видом потенциальных покупателей приобрели несколько бутылок и отправили их на исследование, а всю партию изъяли из незаконного оборота и передали на ответственное хранение в уполномоченную организацию. Вскоре исследование подтвердило, что марки фальшивые", - говорится в сообщении.

Всего в одном из складских помещений на Дубининской улице оперативники изъяли более четырех тысяч бутылок алкогольной продукции стоимостью около миллиона рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об изготовлении и сбыте поддельных марок акцизного сбора.

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