Участники оппозиционного марша в центре Москвы начали расходиться

В центре Москвы подходит к своему завершению оппозиционное шествие , которое было посвящено "узникам Болотной" и всех политзаключенных. В настоящее время участники марша начали сворачивать флаги и транспаранты и движутся в направлении станций метрополитена.

Как сообщает "Интерфакс", сотрудники полиции, дежурящие на пересечении Бульварного кольца и проспекта Сахарова, призывают митингующих не создавать заторов и побыстрее проходить в метро.

Данное шествие прошло без каких-либо инцидентов и задержаний.