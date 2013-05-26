Отпущены все задержанные за попытку провести гей-парад в столице

Столичная полиция отпустила всех задержанных за попытку провести гей-парад, который был запланирован на 25 мая, но не получил согласия у мэрии города. На 39 человек составили административные протоколы: в 29 случаях за нарушение установленного порядка проведения собраний и митингов и в 10 случаях - за мелкое хулиганство.

Кроме того, как сообщили агентству РИА Новости в ГУ МВД по Москве, с девятью гражданами были проведены профилактические беседы.

Новые акции ЛГБТ-сообщества были запланированы на воскресенье, в связи с этим возле московской мэрии дежурят усиленные наряды полиции.