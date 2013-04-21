Форма поиска по сайту

21 апреля 2013, 09:21

Экономика

Правонарушители, задержанные в центре Москвы, отпущены из ОВД

Полиция отпустила всех правонарушителей, задержанных 20 апреля в центре Москвы. Всего в районе Красной площади были задержаны 20 человек.

"В отношении двух задержанных составлены административные протоколы, с остальными проведены профилактические беседы", - сообщил РИА Новости представитель пресс-службы столичного главка МВД РФ.

Отметим, что в субботу днем в районе Красной площади проходила оппозиционная акция. Организаторы называют ее гуляниями в поддержку фигурантов "болотного дела". На многих участниках акции были белые ленты - символ протестного движения.

акции задержания болотное дело

