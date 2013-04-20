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20 апреля 2013, 20:49

ЧП

В центре Москвы задержаны около 20 человек

В центре Москвы за различные правонарушения задержаны около 20 человек.

Задержания проходили в субботу днем в центральной части города, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Всего были задержаны около 20 человек. Всех задержанных доставили в отдел полиции, где будет решаться вопрос о привлечении их к административной ответственности.

Отметим, что днем в районе Красной площади проходила оппозиционная акция. Организаторы называют ее гуляниями в поддержку фигурантов "болотного дела". На многих участниках акции были белые ленты - символ протестного движения.

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