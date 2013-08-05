"Винзавод" проведет акцию "Стань донором - подари жизнь"

Фото: ИТАР-ТАСС

12 августа "Винзавод" организует благотворительную акцию "Стань донором – подари жизнь!". Вся сданная кровь пойдет детям, больным онкологическими заболеваниями. Основные условия – вам должно быть более 18 лет, и ваш вес должен превышать 50 килограмм.

Процедура сдачи крови безвозмездна, так что после нее вы получаете денежную компенсацию на питание, а также справку о донорстве.

Справка дает право на два дополнительных дня отдыха, включая день сдачи крови.

Перед кроводачей необходимо: за три дня исключить алкоголь; вечером легко поужинать; утром позавтракать двумя-тремя стаканами сладкого чая, хлебом, сухарями, печеньем, геркулесовой кашей на воде. Утром нельзя пить кофе, есть масло, сыр, колбасу, молоко и яйца.

С собой нужно взять паспорт и постоянную регистрацию в Москве или Московской области.

С противопоказаниями вы можете ознакомиться на официальном сайте акции.

Время проведения акции – с 9:30 до 11:00.