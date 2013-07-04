Дом Романовых предлагает убрать некрополь от Кремлевской стены

Представитель императорского Дома Романовых считает, что некрополь у Кремлевской стены нужно убрать, так как само решение разместить его здесь было неправильным; необходимо также захоронить тело Ленина, которое с момента кончины основателя Советского государства покоится в мавзолее.

Напомним, что на территории мемориального кладбища в Мытищах, открытого 22 июня 2013 года и рассчитанного на 200 лет, построены колумбарии, которые могут использовать для перезахоронения урн с прахом из Кремлевской стены. Однако потомки захороненных на Красной площади выступили против перенесения праха их близких.

"Надо похоронить человека, это будет некой милостью к нему...Когда мы говорим, что его надо похоронить, мы ни в коем случае не хотим оскорбить чувства наших соотечественников левых взглядов. Это ненормально, когда человек десятилетиями остается непогребенным", - приводит РИА Новости слова директора канцелярии Российского императорского дома Александра Закатова.

Говоря о некрополе у Кремлевской стены, Закатов подчеркнул, что "наверное, нужно было бы подумать над решением, как это кладбище перенести оттуда, но не совершая каких-либо оскорбительных действий". "Вряд ли правильно то, что кладбище (находится. - Ред.) на главной площади страны", - добавил Закатов.

Большинство похороненных у Кремлевской стены в 1930-1980-е годы - в общей сложности 114 человек - были кремированы, а урны с их прахом замурованы в стену по обе стороны Сенатской башни под мемориальными плитами. Помимо партийных и государственных деятелей СССР у Кремлевской стены захоронен прах выдающихся летчиков, погибших космонавтов и крупных ученых. До 1976 года здесь хоронили всех умерших в звании Маршала Советского Союза. Последним, чей прах был помещен в Кремлевскую стену, стал скончавшийся в декабре 1984 года министр обороны СССР Дмитрий Федорович Устинов.

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