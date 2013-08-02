Оппозиционеру Леониду Развозжаеву продлили срок ареста

Оппозиционер Леонид Развозжаев, обвиняемый в приготовлении к массовым беспорядкам, останется под арестом.

Об этом в своем Twitter сообщил его адвокат Дмитрий Аграновский. "Развозжаеву продлили срок содержания под стражей до 6.10.2013", - пишет он.

Напомним, в отношении оппозиционера возбуждены уголовные дела по статьям "Приготовление к организации массовых беспорядков", "Разбой" и "Незаконное пересечение границы". Следствие было инициировано после фильма "Анатомия протеста - 2", показанного телеканалом НТВ.