Городская интерактивная афиша 2do2go.ru разработала новый формат

Фото: 2do2go.ru

Городская интерактивная афиша 2do2go.ru будет радовать читателей новым форматом подачи информации. Основными нововведениями стали структура новостей в каталогах, персонализация данных и карта. На днях планируется обновление верстки сайта.

Теперь каждый желающий может найти информацию афиши в социальных сетях, щелкунув по соответствующей кнопке, а еще – воспользоваться бизнес-кабинетом. Раздел "В городе" отныне всегда на виду. Серьезная переработка затронула и страницу событий.

Также выделены кнопки СМС/Email оповещений с сохранением функции уведомлений о грядущем событии. А еще у пользователей появилась возможность подписаться на получение полезной информации.

При помощи обновленной карты теперь можно искать не только популярные события, но и изучать городские маршруты, гиды из рубрик.