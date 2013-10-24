В аэропорту Шереметьево можно бесплатно позвонить по России

Из московского международного аэропорта Шереметьево теперь можно бесплатно позвонить по России. Услуга распространяется не только за звонки на стационарные телефоны, но и на мобильные, сообщает пресс-служба порта.

"Народные телефоны" - в общей сложности девять кабин - разметили в терминалах E, F и C.

Для вызова достаточно набрать комбинацию "8, код города и номер телефона". Номера справочных и оперативных служб аэропорта: колл-центр, медпункт, отдел полиции, миграционная служба, консул, единый диспетчерский пункт аэропорта Шереметьево - внесены в память "народного телефона".

Дизайн и габариты телефонного аппарата позволяют удобно использовать кабину инвалидам-колясочникам, кабина также оснащена азбукой Брайля, в ней есть регулировка громкости разговора.