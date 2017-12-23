Более 9 тысяч единиц спецтехники устранят последствия снегопада в Москве

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Более 9 тысяч единиц спецтехники готовы устранить последствия ожидаемого снегопада в Москве. Специализированная техника и бригады дворников приведены в повышенную готовность. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
"По прогнозу синоптиков, в Москве ночью может выпасть от 3 до 6 сантиметров снега при температуре от 2 до 4 градусов мороза, возможны метель, порывистый ветер до 13-18 метров в секунду. В воскресенье прирост снега может составить еще от 2 до 4 сантиметров", – сказал он, добавив, что в случае усиления снегопада количество специализированной техники может быть увеличено, передает Агентство "Москва".
Заммэра уточнил, что в готовность также приведены бригады рабочих ручной уборки для очистки от снега и наледи пешеходных зон, тротуаров, подходов к станциям метро, остановкам общественного транспорта, подземным и надземным переходам, объектам социальной сферы и потребительского рынка, транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) и других территорий.
Ранее МЧС предупредило жителей московского региона о снеге, метели и гололедице 24 декабря.
Горожанам рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Автомобили лучше парковать в гараже или как минимум вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Водителям советуют снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущего транспорта, а также избегать внезапных маневров.
В этот день также резко упадет атмосферное давление – до 720–733 миллиметров ртутного столба. Выпадет 12 миллиметров осадков в виде снега – это около 22 процентов декабрьской нормы осадков, то есть примерно ее пятая часть.
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