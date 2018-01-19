Около 350 тысяч кубометров снега вывезли с улиц столицы за сутки

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Около 350 тысяч кубических метров снега вывезли с улиц столицы на снегосплавные пункты за прошедшие сутки.
Об этом рассказал заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, в уборке задействовано примерно 10 тысяч единиц техники. Все городские службы работают в усиленном режиме, передает Агентство "Москва".
Бирюков добавил, что под особым контролем у коммунальных служб находится очистка кровель и фасадов зданий от наледи и снега.
Снегопад в ночь перед Крещением стал самым сильным в столице с начала зимы. В ночь с 18 на 19 января в Москве выпало до 15 сантиметров снега.
По словам синоптиков, обильные снегопады ожидаются в городе в начале следующей недели. По словам директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда, температура в столице начнет понижаться с 23 января. В ночные часы может похолодать до минус 15 градусов.
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