Системы жизнеобеспечения города работали без сбоев во время ЧМ-2018

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Столичные системы жизнеобеспечения работали без сбоев во время чемпионата мира по футболу, сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Я считаю, что службы городского хозяйства справились с поставленными задачами на отлично. Все системы жизнеобеспечения работали в штатном режиме, не было ни одного аварийного отключения", – заявил чиновник. Он уточнил, что исправно работала энергетика и водоснабжение. Справлялись и службы, занимающиеся уборкой и содержанием города.

Центральные улицы очищали с 3:00 до 6:00 с использованием уникальной рабочей техники, рассказал Бирюков. Работы шли в то время, когда болельщики и горожане заканчивали празднование матчей. Уборка с шампунем проводилась каждый день, подчеркнул чиновник.

Бирюков добавил, что во время турнира в десятки раз увеличилось количества мусора, вывозимого из города. "В пределах Кремлевского кольца в обычное время выводим по два три грузовика мусора. В начала ЧМ стали вывозить по 12 грузовиков, в последний период до 25–30 грузовиков", – пояснил он. При этом он отметил, что болельщики не разбрасывали сор на улицах.

Чемпионат мира по футболу прошел в России с 14 июня по 15 июля. Столица принимала 12 игр турнира на двух стадионах – "Лужники" и "Спартак".

Перед мундиалем в столице открылся Городской оперативный штаб. Он занимался контролем коммунальной инфраструктуры и транспортной ситуации, проведением мероприятий и мониторингом обстановки на объектах турнира.