Около 1,2 млн кубометров снега вывезли с улиц Москвы за прошедшие сутки

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За прошедшие сутки со столичных улиц вывезли около 1,2 миллиона кубометров снега, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, такое количество снега выпало впервые за 100 лет. Он уточнил, что погода постоянно менялась: то шел снег, то снег с дождем, обледенели даже ветки деревьев.

"Это очередные испытания для коммунальщиков. Но на данный момент утром дороги почищены, транспорт идет. Конечно, снега вывозить еще надо достаточно много. Хочу подчеркнуть, что за прошедшие сутки с улиц Москвы вывезено 1,2 миллиона кубических метров снега. Работы будут продолжаться, приняты дополнительные меры, чтобы увеличить количество работающих", – цитирует слова заммэра Агентство "Москва".

Он добавил, что работы будут вестись не только на дорогах, но и на тротуарах, во дворах, на крышах. Также Бирюков сообщил, что, если работать в соответствии с нормативом, то на полную уборка снега приблизительно уйдет девять дней. Однако он пообещал, что примет меры к тому, чтобы закончить работы раньше.

"В ближайшие еще трое суток мы ожидаем еще от 6 до 8 сантиметров снега. Работы продолжаются, делаем все, чтобы было комфортно ходить по улицам", – сказал он.

Заммэра рассказал, что все системы жизнеобеспечения столицы работают в штатном режиме. В заключение он обратился к автомобилистам с просьбой оставить личные автомобили и пересесть на общественный транспорт.

В минувшие выходные в столице прошли обильные снегопады. За прошедшие сутки выпало около 60% месячной нормы осадков. По данным метеостанции ВДНХ, днем выпало 16 миллиметров осадков и еще 6 миллиметров ночью при месячной норме в 36 миллиметров.