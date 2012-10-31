Один из микрорайонов Зеленограда получит план развития

Москомархитектура объявила открытый конкурс на разработку проекта планировки территории района Крюково Зеленоградского административного округа столицы. На эту работу столичные власти планируют выделить около 17,3 миллионов рублей.

"Проектировщикам предстоит разработать баланс всей проектируемой территории. В нем в процентном соотношении следует указать места общего пользования, зоны размещения объектов капитального строительства, площади территорий объектов культурного наследия, а также, при наличии, природные и озелененные территории ограниченного пользования", – сообщает Стройкомплекс Москвы.

Кроме того, победитель конкурса должен будет сформировать перечень аварийных, ветхих и предлагаемых к сносу зданий и определить участки под первоочередное строительство объектов. Также ему предстоит разработать предложения по выполнению мероприятий в области охраны окружающей среды, развитию транспортной инфраструктуры и инженерно-техническому обеспечению территории.

Район Крюково ограничен Кутузовским шоссе, проектируемыми проездами № 657 и № 687 и территорией природного заказника "Долина реки Горетовки". Общая площадь территории составляет более 89 га.

Победитель конкурса должен будет разработать градплан в течение 420 дней с момента заключения контракта. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 26 ноября, а подведение его итогов состоится 3 декабря.