Международную конференцию по микроэлектронике проведут в Зеленограде

4 июня в Зеленограде пройдет международная конференция по микроэлектронике "SEMICON Russia 2013". Об этом сообщили в префектуре Зеленоградского административного округа Москвы.

Конференция будет состоять из двух сессий. Темой первой из них станет рынок микроэлектроники в России, где участники обсудят бизнес-возможности для российских и международных компаний в области высокотехнологичной микроэлектроники на ближайшие пять лет.

Вторая сессия будет посвящена полупроводниковым прикладным исследовательским центрам как двигателям рынка. Там состоится открытая дискуссия по теме "Сотрудничество между российскими и зарубежными исследовательскими центрами".

Кроме того, впервые на международной выставке "SEMICON Russia 2013", которая пройдет 5-6 июня в Экспоцентре, будет организован объединенный стенд правительства Москвы, в работе которого бесплатно смогут принять участие малые и средние компании Зеленограда, а также научные и образовательные учреждения - участники кластера высоких технологий "Зеленоград".