Дренажные насосные станции реконструируют в Зеленограде

На территории Зеленограда реконструируют дренажные насосные станции, установленные в колодцах в низинах города. Сейчас выявлено шесть проблемных мест, где наблюдалось подтопление коллекторной сети.

На этих участках реконструкция пройдет в первую очередь. Уже закуплено шесть единиц насосного оборудования и определена организация, которая проведёт модернизацию насосных станций. В целом же, планируется переоборудовать 25 дренажных насосных станций, которые также оснастят системой диспетчеризации, сообщает ГУП "Мосводосток".

Добавим, что система диспетчеризации автоматически регулирует и фиксирует показатели процессов, происходящих при работе насосного оборудования.

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