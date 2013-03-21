С Киевского вокзала ходит маршрутка с незакрывающейся дверью

Читательница M24.ru Ольга рассказывает о сломанной задней двери одного из столичных маршрутных такси.

"По маршруту № 523 (Киевский вокзал - Немчиново) ходит "Газель", задние двери которой не закрываются и держатся только на веревочках", - пишет Ольга.

В видео показаны неисправные задние двери маршрутного такси, открыться которым не дает только ремень безопасности.

