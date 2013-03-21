21 марта 2013, 17:10Город
С Киевского вокзала ходит маршрутка с незакрывающейся дверью
Читательница M24.ru Ольга рассказывает о сломанной задней двери одного из столичных маршрутных такси.
"По маршруту № 523 (Киевский вокзал - Немчиново) ходит "Газель", задние двери которой не закрываются и держатся только на веревочках", - пишет Ольга.
