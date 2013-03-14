Жители сообщают о густом дыме в районе улицы Мосфильмовской

Читатель M24.ru сообщает о возгорании в районе улицы Мосфильмовская.

"В районе Мосфильмовской улицы идет густой черный дым," - сообщает читатель.

На фото можно увидеть клубы густого черного дыма, однако определить источник задымления с такого расстояния довольно сложно.

Как уточнили в пресс-службе столичного ГУ МЧС, пожар произошел в строящемся здании на улице Косыгина, 34. На цокольном этаже двухэтажного дома горел утеплитель. Площадь пожара составила 25 квадратных метров. Никто не пострадал. Около 19.30 огонь был полностью потушен.

