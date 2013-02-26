Регистрация браков в Грибоедовском загсе начнется в апреле 2013 года

Один из самых популярных Дворцов бракосочетания Москвы – Грибоедовский - начнет регистрацию браков в апреле 2013 года, сообщает Управа района Замоскворечье со ссылкой на службу управления ЗАГС столицы.

ЗАГС был закрыт на ремонт 1 ноября 2012 года. В настоящее время заканчиваются строительные работы, и с 1 марта 2012 года ЗАГС будет работать для приема заявок. Регистрация браков начнется с апреля.

Дворец бракосочетания №1 расположен в Малом Харитоньевском переулке, в старинном особняке, построенном в 1909 году. В 1961 году особняк был передан городскому отделу ЗАГС исполкома Моссовета для открытия первого в России Дворца бракосочетания. В те времена улица, на которой находится дворец, называлась улицей Грибоедова. В 90-е годы прошлого века улице вернули старое название - Малый Харитоньевский переулок, но дворец по-прежнему называют Грибоедовский.