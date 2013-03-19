ЗАГС в Измайлово по техническим причинам прекратил прием граждан

Измайловский ЗАГС перестал принимать посетителей по поводу регистрации актов гражданского состояния, в том числе по поводу выдачи повторных документов.

Сейчас сотрудники ЗАГСа оказывают только услуги по консультированию, сообщили в пресс-службе Управления ЗАГС.

Изменения в работе связаны с "отказом в работе программно-технических средств". Гражданам рекомендуют обращаться в близлежащие отделы ЗАГС.

О возобновлении приема граждан Измайловским отделом будет сообщено дополнительно.