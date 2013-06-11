Люблинский ЗАГС больше не будет регистрировать браки

Люблинский ЗАГС прекратил работу по регистрации заключения брака. Заявления перестали принимать с 8 июня.

Как сообщает столичное управление ЗАГС, желающим зарегистрировать брак можно обращаться в ближайший Дворец бракосочетания № 3, расположенный по адресу: ул. Юных Ленинцев, д. 35, корп. 1.

Кроме того, теперь госуслуги по регистрации рождения и смерти начали предоставлять не только в отделах ЗАГС, но и в многофункциональных центрах Москвы. С их перечнем можно ознакомиться на сайте ведомства.