11 июня 2013, 12:28

Общество

Люблинский ЗАГС больше не будет регистрировать браки

Люблинский ЗАГС прекратил работу по регистрации заключения брака. Заявления перестали принимать с 8 июня.

Как сообщает столичное управление ЗАГС, желающим зарегистрировать брак можно обращаться в ближайший Дворец бракосочетания № 3, расположенный по адресу: ул. Юных Ленинцев, д. 35, корп. 1.

Кроме того, теперь госуслуги по регистрации рождения и смерти начали предоставлять не только в отделах ЗАГС, но и в многофункциональных центрах Москвы. С их перечнем можно ознакомиться на сайте ведомства.

