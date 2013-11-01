Заявления для бракосочетания до вторника нельзя будет подать онлайн

Россияне не смогут подать заявление на регистрацию брака через портал госуслуг в ноябрьские праздники.

"В связи проведением регламентных технических работ: услуга подачи заявления на регистрацию заключения брака будет недоступна с 2 по 6 ноября", - говорится в сообщении, размещенном на портале.

При этом услуга бронирования времени регистрации брака будет недоступна со 2 по 3 ноября.

Как сообщалось, столичные ЗАГСы также не будут работать 4 и 5 ноября в связи с празднованием Дня народного единства.

В понедельник и вторник москвичи не смогут пожениться, но регистрацию рождения или смерти можно будет оформить в Многофункциональных центрах и дежурных ЗАГСах.