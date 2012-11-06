Худрук Малого театра Юрий Соломин выписан из больницы

Художественный руководитель Малого театра, народный артист СССР Юрий Соломин выписан из больницы, передает РИА Новости. Сейчас он находится на лечении в санатории.

23 октября Соломина был госпитализирован прямо из Театрального училища имени Щепкина с подозрением на гипертонический криз.

Несмотря на болезнь, 17 ноября актер намерен выйти на сцену в спектакле "Горе от ума", отметив тем самым 55-летие творческой деятельности.

Российскому зрителю, помимо участия в театральных постановках, Соломин известен ролями в фильмах "Обыкновенное чудо", "ТАСС уполномочен заявить", "Блокада" и др.

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