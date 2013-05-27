27 мая 2013, 15:48Город
В ЮЗАО отказались от строительства многофункционального комплекса
Градостроительно-земельная комиссия Москвы решила отказаться от строительства крупного многофункционального комплекса на юго-западе столицы.
Разработанный проект был представлен жителям на публичных слушаниях. Однако проект не был одобрен большинством участников, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.
Многофункциональный комплекс планировалось построить по адресу: улица Фотиевой, владение 10, строение 1, 2, 3, 4 и владение 12, корпус 3.
В настоящее время данный земельный участок предоставлен на праве постоянного пользования Российской академии наук.
