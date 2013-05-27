Форма поиска по сайту

27 мая 2013, 15:48

Город

В ЮЗАО отказались от строительства многофункционального комплекса

Градостроительно-земельная комиссия Москвы решила отказаться от строительства крупного многофункционального комплекса на юго-западе столицы.

Разработанный проект был представлен жителям на публичных слушаниях. Однако проект не был одобрен большинством участников, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Многофункциональный комплекс планировалось построить по адресу: улица Фотиевой, владение 10, строение 1, 2, 3, 4 и владение 12, корпус 3.

В настоящее время данный земельный участок предоставлен на праве постоянного пользования Российской академии наук.

ЮЗАО проекты многофункциональные центры строительство и реконструкция

