В ЮЗАО отказались от строительства многофункционального комплекса

Градостроительно-земельная комиссия Москвы решила отказаться от строительства крупного многофункционального комплекса на юго-западе столицы.



Разработанный проект был представлен жителям на публичных слушаниях. Однако проект не был одобрен большинством участников, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Многофункциональный комплекс планировалось построить по адресу: улица Фотиевой, владение 10, строение 1, 2, 3, 4 и владение 12, корпус 3.

В настоящее время данный земельный участок предоставлен на праве постоянного пользования Российской академии наук.