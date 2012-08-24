Читатель М24: на рынке в ЮЗАО продают "контрафактные" арбузы

Александр Бережной

В Юго-Западном административном округе продают "контрафактные" арбузы, в этом убедился читатель М24 Александр Бережной.

Так, на московском колхозном рынке в Теплом Стане Александр купил некачественный полосатый плод.

"С выбором арбуза не стали заморачиваться, доверились продавцу. Каково же было удивление, когда дома мы надрезали этот арбуз, а из него, как из бочки, потекла розоватая жидкость со слабым химическим запахом! Из ягоды вытекло более литра этой консистенции. Употреблять в пищу такие арбузы никому не рекомендую", - возмущается Александр.

При покупке товара на рынке нужно помнить одно простое правило: доверяй, но проверяй. Иначе жадность торговцев может привести к печальным последствиям.

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