24 августа 2012, 10:16
Читатель М24: на рынке в ЮЗАО продают "контрафактные" арбузы
Александр Бережной
В Юго-Западном административном округе продают "контрафактные" арбузы, в этом убедился читатель М24 Александр Бережной.
Так, на московском колхозном рынке в Теплом Стане Александр купил некачественный полосатый плод.
"С выбором арбуза не стали заморачиваться, доверились продавцу. Каково же было удивление, когда дома мы надрезали этот арбуз, а из него, как из бочки, потекла розоватая жидкость со слабым химическим запахом! Из ягоды вытекло более литра этой консистенции. Употреблять в пищу такие арбузы никому не рекомендую", - возмущается Александр.
При покупке товара на рынке нужно помнить одно простое правило: доверяй, но проверяй. Иначе жадность торговцев может привести к печальным последствиям.
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