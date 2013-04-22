Для РГУ имени Губкина построят новый корпус общежития

Градостроительно-земельная комиссия согласилась с оформлением градплана земельного участка на юго-западе Москвы для строительства общежития РГУ нефти и газа имени Губкина.

"Площадь нового корпуса составит 15,9 тыс. кв. метров, высота – не более 53,3 метров. В нем смогут проживать порядка 700 студентов. Проектом предусмотрена парковка на 32 автомобиля", – сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Земельный участок, выделенный под строительство, расположен в границах производственной зоны №35 "Воронцово", добавляется в тексте.

Новый корпус расположится по адресу: улица Бутлерова, владение 1, 3, 5 и 5Б.