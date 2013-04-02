02 апреля 2013, 13:48Город
Вода с крыши затапливает шахту лифта многоэтажки в ЮЗАО
Шахту лифта дома №6 по улице Обручева затапливает талыми водами, об этом M24.ru сообщила читательница Анна.
"В течение зимы ни разу не чистили крышу жилого дома №6 на улице Обручева, ночью началось таяние снега. Ввиду чего, вода течет с пяти утра прямо в шахту лифта", - пишет читательница.
Анна уточняет, что прибывшие на место происшествия лифтеры сообщили, что лифт будет неисправен в течение недели, так как из за воды перегорели провода лифтовой кабины.
