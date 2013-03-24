В ЮВАО ветром сорвало облицовку жилого дома

Читательница M24.ru Ольга сообщает о том, что на одном из жилых домов в ЮВАО под воздействием ветра отваливается облицовочная плитка.

"В доме на улице Ташкентская, 26, перед новым 2013 годом был закончен капитальный ремонт, в частности, внешние стены дома были облицованы керамической плиткой. Сегодня под воздействием ветра часть облицовки отвалилась и металлические профили, на которых крепилась плитка, тоже оторвало с 14 этажа по 8 этажи", - пишет читательница.

По словам Ольги, оборвавшаяся металлическая конструкция, которая раскачивается на ветру, угрожает жизни прохожих и местных жителей.

Напомним, что вы можете сообщить нам важную новость, рассказать об интересном событии любым удобным для вас способом.

Присылайте нам фотографии и видео интересных случаев, автомобильных аварий и примеров плохой работы коммунальных служб – делайте новости вместе с M24.RU.