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Новости

23 ноября 2012, 18:25

Улицы

Новые пешеходные зоны появятся на юго-востоке Москвы

В Юго-Восточном округе столицы в следующем году появятся четыре пешеходных зоны. Они будут созданы на Жулебинском бульваре от улицы Саранская до улицы Авиаконструктора Миля, в сквере на Краснокурсантском бульваре, в проезде между 2-м и 3-м кварталами и от Проектируемого проезда №6394 до 1-й Вольской улицы, дом 11.

"Все улицы будут выложены плиткой, на них установят фонари и лавочки. На некоторых из них появятся фонтаны и интересные таблички с историческими фактами", – сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Благоустройство завершится к концу лета 2013 года. До 2015 года в округе планируется обустроить еще девять пешеходных зон.

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