Открыт новый участок дороги между Москвой и Люберцами

Новая магистраль связала юго-восток столицы и подмосковные Люберцы. Движение по Комсомольскому проспекту открыл Сергей Собянин

Запущено движение транспорта по правой эстакаде Комсомольского проспекта в районе Некрасовка.

Строительство этого участка началось в июне 2010 года. Он связывает кварталы жилой застройки Люберецких полей в районе Некрасовка с городом Люберцы Московской области.

В ноябре 2011 года было открыто движение по левой эстакаде Комсомольского проспекта.

В настоящее время часть Комсомольского проспекта в Подмосковье еще предстоит достроить. Общая протяженность проезжей части строящегося участка составляет около 2 километров.

Как сообщает пресс-служба правительства Москвы, полноценный транспортный эффект от реализованного проекта станет ощутимым после завершения строительства участка автомобильной дороги от существующей эстакады в сторону города Люберцы. Его ведет Московская область. Завершить работы планируется в четвертом квартале 2012 года.