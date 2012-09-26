В Даниловом монастыре состоится фестиваль колокольного звона

Фестиваль колокольного звона пройдет 30 сентября в Даниловом монастыре в столице. На этом празднестве выступят лучшие звонари Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ярославля, Тюмени, Вологды, Новгорода и Новосибирска.

Москвичи смогут ознакомиться с местными самобытными традициями русского звона, а также с его историческими направлениями: псковские звоны, московские, ростовские, сибирские, Троице-Сергиевой лавры.

Как сообщает "Интерфакс-Религия", звоны будут исполняться на 18 исторических колоколах обители, возвращенных из Гарвардского университета в 2008 году.

Около восьмидесяти лет назад 18 колоколов Даниловской обители были проданы за рубеж. От полной утраты их спас профессор Гарвардского университета Томас Виттемор. Он, как член американской благотворительной миссии в Москве, убедил купить колокола американского промышленника Чарльза Ричарда Крейна, рассказали в пресс-службе Данилова монастыря.