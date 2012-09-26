В Даниловом монастыре состоится фестиваль колокольного звона

26 сентября 2012, 16:45
Фестиваль колокольного звона пройдет 30 сентября в Даниловом монастыре в столице. На этом празднестве выступят лучшие звонари Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ярославля, Тюмени, Вологды, Новгорода и Новосибирска.
Москвичи смогут ознакомиться с местными самобытными традициями русского звона, а также с его историческими направлениями: псковские звоны, московские, ростовские, сибирские, Троице-Сергиевой лавры.
Как сообщает "Интерфакс-Религия", звоны будут исполняться на 18 исторических колоколах обители, возвращенных из Гарвардского университета в 2008 году.
Около восьмидесяти лет назад 18 колоколов Даниловской обители были проданы за рубеж. От полной утраты их спас профессор Гарвардского университета Томас Виттемор. Он, как член американской благотворительной миссии в Москве, убедил купить колокола американского промышленника Чарльза Ричарда Крейна, рассказали в пресс-службе Данилова монастыря.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: