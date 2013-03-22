22 марта 2013, 14:28Спорт
Российский боксер Аллахвердиев отказался от защиты титула из-за травмы
Чемпион мира по версии WBA Хабиб Аллахвердиев отказался от защиты своего титула в бою против Брейдиса Прескотта, который был намечен на 30 марта. Причиной такого решения стала травма локтя.
Поединок должен был состояться в Лас-Вегасе в рамках большого боксерского вечера, главным событием которого станет бой между Брэндоном Риосом и Майком Альварадо, сообщает портал Boxingscene.com.
Пока неизвестно, кто будет драться вместо Аллахвердиева. Планируется, что россиянина заменит непобежденный боксер Теренс Кроуфорд, но соответствующее соглашение с ним пока не достигнуто.
Аллахвердиев стал обладателем чемпионского пояса по версии WBA 1 декабря прошлого года, одержав победу над Хоаном Гузманом.