Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 марта 2013, 14:28

Спорт

Российский боксер Аллахвердиев отказался от защиты титула из-за травмы

Чемпион мира по версии WBA Хабиб Аллахвердиев отказался от защиты своего титула в бою против Брейдиса Прескотта, который был намечен на 30 марта. Причиной такого решения стала травма локтя.

Поединок должен был состояться в Лас-Вегасе в рамках большого боксерского вечера, главным событием которого станет бой между Брэндоном Риосом и Майком Альварадо, сообщает портал Boxingscene.com.

Пока неизвестно, кто будет драться вместо Аллахвердиева. Планируется, что россиянина заменит непобежденный боксер Теренс Кроуфорд, но соответствующее соглашение с ним пока не достигнуто.

Аллахвердиев стал обладателем чемпионского пояса по версии WBA 1 декабря прошлого года, одержав победу над Хоаном Гузманом.

WBA

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика