25 октября на Mercedes-Benz Fashion Week пройдет День промышленных коллекций. Такие именитые дизайнеры, как Алена Ахмадуллина и Вячеслав Зайцев представят свои работы совместно с российскими производствами: Зайцев – с "Уфимским трикотажем", Мари Аксель - с Саратовской фабрикой, Лена Карнаухова - с компанией "Альянс", а Алена Ахмадуллина - с текстильным объединением "Монолит".

"Идея мероприятия – показать возможность сотрудничества между модельерами и производственными компаниями, представить возможности российского производства в рамках концепции "Сделано в России" и дать возможность креативным дизайнерам поработать с реальным производством", - отметил замминистра промышленности и торговли России Владимир Евтухов.

Напомним, с 25 по 31 октября в столице пройдет неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Свои коллекции сезона весна-лето 2014 представят более 70 дизайнеров из России, Великобритании, Японии, Израиля и других стран. Основной площадкой недели моды станет "Манеж".

26 октября дизайнер Тони Ворд, работавший с Lanvin, Dior и Chloe, представит в "Манеже" коллекцию Haute Couture. Его шоу будет особенным, ведь моделями показа станут конкурсантки международного конкурса "Мисс Вселенная 2013".