В результате паводка на Волге 21 апреля в подмосковной Дубне затопило 12 приусадебных участков. Участки расположены на улице Спортивной, где в 25 домах проживает 45 человек.

Пятерых жителей города расселили у родственников, сообщает ГУ МЧС России по Московской области. Сейчас на месте происшествия работает оперативная группа Дубненского гарнизона пожарной охраны.

Накануне в Дубне также ввели режим повышенной готовности для органов управления и сил местного отделения Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.