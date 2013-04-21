Форма поиска по сайту

21 апреля 2013, 20:23

Регионы

В подмосковной Дубне затопило 12 приусадебных участков

В результате паводка на Волге 21 апреля в подмосковной Дубне затопило 12 приусадебных участков. Участки расположены на улице Спортивной, где в 25 домах проживает 45 человек.

Пятерых жителей города расселили у родственников, сообщает ГУ МЧС России по Московской области. Сейчас на месте происшествия работает оперативная группа Дубненского гарнизона пожарной охраны.

Накануне в Дубне также ввели режим повышенной готовности для органов управления и сил местного отделения Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

