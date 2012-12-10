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10 декабря 2012, 20:37

Авиа и аэропорты

Аэропорт Внуково возобновил работу после ЧП на взлетной полосе

Аэропорт Внуково возобновил свою работу

Аэропорт Внуково возобновил свою работу. Как сообщал ранее канал "Москва 24", в понедельник вечером самолет компании "ЮТэйр" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту лайнера находились 17 пассажиров, никто не пострадал.

В результате ЧП аэропорт временно перестал принимать и отправлять самолеты. Одному лайнеру, летевшему в Москву из Казани, пришлось приземлиться в другой воздушной гавани – Домодедово.

К этому моменту ситуация нормализовалась, самолеты отправляются по расписанию.

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