Новый курсовой маяк будет установлен в аэропорту Внуково

В аэропорту Внуково до конца января установят новый курсовой маяк взамен сбитого во время жесткой посадки самолета Ту-204.

В ходе инцидента самолет сбил курсовой маяк и повредил светосигнальное оборудование. Установка нового оборудования не повлияет на работу аэропорта, передает РИА Новости.

Напомним, Ту-204 авиакомпании Red Wings 29 декабря при посадке выкатился за взлетную полосу и загорелся. Погибли 5 человек, еще 3 остаются в больницах.

По факту аварии возбуждено уголовное дело. В качестве одной из версий происшествия рассматривают техническую неисправность самолета.