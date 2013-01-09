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09 января 2013, 17:36

Авиа и аэропорты

Новый курсовой маяк будет установлен в аэропорту Внуково

В аэропорту Внуково до конца января установят новый курсовой маяк взамен сбитого во время жесткой посадки самолета Ту-204.

В ходе инцидента самолет сбил курсовой маяк и повредил светосигнальное оборудование. Установка нового оборудования не повлияет на работу аэропорта, передает РИА Новости.

Напомним, Ту-204 авиакомпании Red Wings 29 декабря при посадке выкатился за взлетную полосу и загорелся. Погибли 5 человек, еще 3 остаются в больницах.

По факту аварии возбуждено уголовное дело. В качестве одной из версий происшествия рассматривают техническую неисправность самолета.

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