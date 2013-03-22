Путин проведет первую после переизбрания "прямую линию" с россиянами

Весной состоится первая "прямая линия" президента России Владимира Путина с россиянами после переизбрания на пост главы государства. В настоящее время идет подготовка интерактивной встречи, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В 2012 году "прямая линия" не проводилась, между тем в Кремле сообщили, что не собираются отказываться от этого формата, передает РИА Новости.

Впервые "прямая линия" была проведена 24 декабря 2001 года, а последний раз - 15 декабря 2011-го.

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