19 декабря 2013, 15:12

Политика

Государство должно помогать печатным изданиям - Путин

Владимир Путин намерен подумать над изысканием дополнительных мер поддержки печатных СМИ. В качестве решений могут применить ослабление налоговой нагрузки.

Кроме того, у СМИ есть проблема распространения - не хватает киосков, заявил президент России во время большой пресс-конференции.

"Нам необходимо подумать о дополнительных мерах поддержки печатных изданий. Хотелось бы сохранить традицию", - сказал Путин.

Президент отметил, что чтение газет и журналов является "одной из традиций в России".

Владимир Путин печатные СМИ сми

