Путин счел несправедливым возможное изъятие борьбы из Олимпийских игр

Президент России Владимир Путин счел неоправданным возможное изъятие борьбы из программы Олимпийских игр. При этом президент выразил надежду на включение в число олимпийских видов спорта самбо.

"Надеюсь, что этот вид спорта (самбо) когда-нибудь войдет в число Олимпийских. Это было бы и справедливым, и оправданным. И, напротив, неоправданным является изъятие из олимпийской программы традиционных видов спорта, которые изначально лежали в основе и были в программе Олимпийских игр еще во времена Древней Греции, с которых начиналось олимпийское движение" - приводит РИА Новости слова Путина, сказанные им во время встречи с активом международной и всероссийской федераций самбо.

Президент добавил, что этот вопрос требует отдельного обсуждения с представителями Международного олимпийского комитета.