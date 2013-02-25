Газета "Вечерняя Москва" выступит информационным партнером АКМР

"Вечерняя Москва" выступит информационным партнером ключевых мероприятий Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР).

В частности, речь идет о ежегодной конференции Digital-коммуникации России – 2013 "Роль личности и изменение коммуникационной стратегии компании в digital-среде", которая состоится 27 февраля.

Кроме того, газета выступает информационным партнером II Ежегодного форума "Лучшее корпоративное видео – 2013", который состоится 28 февраля, X Ежегодной международной конференции "Роль коммуникаций и корпоративных СМИ в стратегическом управлении компанией", которая состоится 28 – 29 марта, а также VIII Ежегодного саммита топ-менеджеров по коммуникациям и СМИ, который пройдет в Сан-Франциско 12-19 октября.

"Каждое крупное мероприятие АКМР - значимое событие в развитии корпоративных коммуникаций в России, - заявил генеральный директор "Вечерней Москвы" Александр Чекшин. - Зная традиционно высокий уровень мероприятий АКМР, мы с удовольствием поддерживаем их в качестве информационного партнера".