Московских водителей второй раз за месяц шокировал обнаженный пешеход

Московские водители были шокированы второй раз за месяц

Читатель M24.ru Сергей сообщает о том, что в течение некоторого времени по проезжей части Варшавского шоссе на юге Москвы бегал обнаженный мужчина.

"Голый человек бежит по Варшавскому шоссе, в районе 100 дома по направлению в центр по встречке", - пишет читатель.

Стоит отметить,что это уже второй случай за последние две недели. 6 марта на Садовом кольце прохожие наблюдали странную картину: около торгового центра "Атриум" также разгуливал абсолютно голый мужчина.



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