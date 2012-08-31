В рамках Дня города на ВВЦ пройдет "Мульт-Марафон"

31 августа 2012, 11:17
В рамках Дня города на территории ВВЦ состоится "Мульт-Марафон". Праздник, который пройдет 2 сентября, посвящен 100-летию российской анимации.
Как сообщает Московский музей анимации, в честь юбилея в небо над ВДНХ будет выпущено 100 белых голубей.
В этот день площадь перед Домом Культуры превратится в съемочную площадку, на которой в форме мастер-классов пройдет создание "народного мультфильма". Каждый пришедший на праздник сможет попробовать себя в роли мультипликатора. А вечером состоится показ созданного мультфильма, которым и завершится марафон.
Сценарий "народного мультфильма" пока держится в секрете. Сообщается только о том, что результат работы приедут оценить заслуженные деятели, художники и режиссеры киностудии "Союзмультфильм".
Параллельно со съемками на "Мульт-Марафоне" будут работать еще три площадки. В Московском музее анимации в течение всего дня будут показывать новинки российской мультипликации. На другой площадке можно будет увидеть экспонаты из музея "Центральный телеграф".
А в фойе Дома Культуры ВВЦ появится передвижная экспозиция "Волшебство Анимации". В ней будут представлены почти сто эскизов отечественных и зарубежных мультфильмов. Среди них - подлинные наброски таких фильмов, как "Котенок по имени Гав", "Чебурашка" и "Снежная королева, "Пиноккио", "101 далматинец" и "Микки Маус".
Кроме того, для детей и их родителей будут организованы спортивные и игровые состязания, выступления клоунов, раскрашивание аквагримом, изготовление пряников, шоу мыльных пузырей, выступления мастеров капоэйры и многое другое. Вход на мероприятия свободный.
Ссылки по теме
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: