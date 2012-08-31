В рамках Дня города на ВВЦ пройдет "Мульт-Марафон"

В рамках Дня города на территории ВВЦ состоится "Мульт-Марафон". Праздник, который пройдет 2 сентября, посвящен 100-летию российской анимации.

Как сообщает Московский музей анимации, в честь юбилея в небо над ВДНХ будет выпущено 100 белых голубей.

В этот день площадь перед Домом Культуры превратится в съемочную площадку, на которой в форме мастер-классов пройдет создание "народного мультфильма". Каждый пришедший на праздник сможет попробовать себя в роли мультипликатора. А вечером состоится показ созданного мультфильма, которым и завершится марафон.

Сценарий "народного мультфильма" пока держится в секрете. Сообщается только о том, что результат работы приедут оценить заслуженные деятели, художники и режиссеры киностудии "Союзмультфильм".

Параллельно со съемками на "Мульт-Марафоне" будут работать еще три площадки. В Московском музее анимации в течение всего дня будут показывать новинки российской мультипликации. На другой площадке можно будет увидеть экспонаты из музея "Центральный телеграф".

А в фойе Дома Культуры ВВЦ появится передвижная экспозиция "Волшебство Анимации". В ней будут представлены почти сто эскизов отечественных и зарубежных мультфильмов. Среди них - подлинные наброски таких фильмов, как "Котенок по имени Гав", "Чебурашка" и "Снежная королева, "Пиноккио", "101 далматинец" и "Микки Маус".

Кроме того, для детей и их родителей будут организованы спортивные и игровые состязания, выступления клоунов, раскрашивание аквагримом, изготовление пряников, шоу мыльных пузырей, выступления мастеров капоэйры и многое другое. Вход на мероприятия свободный.